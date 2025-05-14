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Суд у Харкові засудив винуватців приховування смертельної ДТП за участі кортежу Ярославського

Суд у Харкові засудив винуватців приховування смертельної ДТП за участі кортежу Ярославського

Київський районний суд Харкова виніс вирок у справі про приховування злочину, пов’язаного зі смертельною ДТП.

Як повідомляє «Головне в Україні» із посиланням на Єдиний реєстр судових рішень, ДТП сталася 9 лютого 2022 року о 22 годині 55 хвилин, на автодорозі сполученням «Київ-Харків-Довжанський» у напрямку Харкова.

Автівка Mercedes-Benz G-63 AMG з кортежу олігарха Ярославського насмерть збила чоловіка.

Після наїзду на пішохода, автівки поїхали з місця пригоди, залишивши пішохода без допомоги, що свідчить про умисел уникнути відповідальності.

Суд визнав, що строк давності за обвинуваченням водія у залишенні потерпілого без допомоги (ч. 1 ст. 135 КК України) сплив, тож провадження в цій частині закрили.

Водія та співучасника визнано винними у приховуванні тяжкого злочину (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 396 КК України), призначивши кожному 3 роки позбавлення волі, але звільнивши від відбування з іспитовим строком 1 рік з обов’язками регулярно з’являтися до пробації, повідомляти про зміну місця проживання та не залишати Україну без дозволу.

Сторони зобов’язані сплатити 275 578,84 грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити в Харківському апеляційному суді протягом 30 днів.

Агентство Телевидения Новости

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