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Олег Синєгубов розповів, скількі людей ще потребують евакуації на Куп’янщині

Олег Синєгубов розповів, скількі людей ще потребують евакуації на Куп’янщині

На Куп’янському напрямку минулої доби війська рф вбили двох людей, ще шестеро людей зазнали поранень.

Про це в ефірі «Єдиних новин» повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Харківська ОВА готова надати тимчасове помешкання для всіх, хто погодиться виїхати з небезпечних територій. Також допомагаємо з оформленням необхідних документів, забезпечуємо юридичну та психологічну підтримку», – наголосив Синєгубов.

У Куп’янській громаді підлягає евакуації понад 5 тисяч людей. У лівобережній частині, яка ближче до ворога, залишається 98 людей. На правому березі перебуває 1600 людей.

За словами Синєгубова, «тривають евакуаційні заходи з Борівського напрямку. За минулу добу вдалося евакуювати 15 людей».

Агентство Телевидения Новости

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