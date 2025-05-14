Олег Синєгубов розповів, скількі людей ще потребують евакуації на Куп’янщині

На Куп’янському напрямку минулої доби війська рф вбили двох людей, ще шестеро людей зазнали поранень.

Про це в ефірі «Єдиних новин» повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Харківська ОВА готова надати тимчасове помешкання для всіх, хто погодиться виїхати з небезпечних територій. Також допомагаємо з оформленням необхідних документів, забезпечуємо юридичну та психологічну підтримку», – наголосив Синєгубов.

У Куп’янській громаді підлягає евакуації понад 5 тисяч людей. У лівобережній частині, яка ближче до ворога, залишається 98 людей. На правому березі перебуває 1600 людей.

За словами Синєгубова, «тривають евакуаційні заходи з Борівського напрямку. За минулу добу вдалося евакуювати 15 людей».

Агентство Телевидения Новости