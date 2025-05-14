З початку доби на Харківщині ЗСУ відбили дві атаки окупантів, ще один бій триває

Оперативна інформація станом на 16:00 15.05.2025 щодо російського вторгнення.

На цей час відбулося 83 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Атаку ворога відбили українські підрозділи на Харківському напрямку, в районі Вовчанська, ще один бій наразі триває.

На Куп’янському напрямку українці відбивають штурм поблизу Глушківки.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 16 атак на позиції наших військ поблизу Нової Кругляківки, Лозової, Новоєгорівки, Греківки, Колодязів, Ямполівки та в напрямку Григорівки. Два з них ще продовжуються.

Війська окупантів шукають слабкі місця в обороні України поблизу Білогорівки на Сіверському напрямку. Успішно відбито дві ворожі атаки.

На Краматорському напрямку окупанти сім разів намагалися просунутися вперед на позиції українців в районі Часового Яру, Григорівки, Білої Гори та Курдюмівки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Торецькому напрямку ЗСУ відбили 15 штурмових дій агресора. Противник намагався просуватися вперед в районах Торецька, Кримського та Диліївки.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 22 спроби потіснити ЗСУ із займаних позицій у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка та Андріївка. Сили оборони стримують натиск та відбили 20 атак противника, ще два боєзіткнення тривають дотепер. Авіаударів КАБами зазнали Покровськ, Філія, Звірове, Дачне.

Агентство Телевидения Новости