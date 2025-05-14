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14.05.2025 18:33
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Окупанти знову вдарили безпілотниками по Козачій Лопані: поранено двоє людей

Окупанти знову вдарили безпілотниками по Козачій Лопані: поранено двоє людей

Близько 17:40 рашисти вкотре застосували ударні БПЛА проти цивільних мешканців Козачої Лопані.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«Унаслідок обстрілу поранення отримали двоє чоловіків 87-ми та 75 років. У першого – пошкодження м’яких тканин голови та грудної клітини, у другого – травма лівої гомілки», – зазначив Задоренко.

За його словами, лікарі екстреної медичної допомоги прибули на місце події та надали постраждалим необхідну допомогу.

Агентство Телевидения Новости

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