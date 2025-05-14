14.05.2025 18:21
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СБУ та Нацполіція викрили у Харкові цех виробництва наркотиків
У Харкові викрито ще один підпільний цех з виробництва мефедрону.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Під час розслідування затримано трьох фігурантів, які продавали готову «продукцію» на території регіону.
При обшуку у них вилучено майже пів тонни прекурсорів, 7 кг психотропів та лабораторне обладнання для виготовлення заборонених речовин.
Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.