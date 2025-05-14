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14.05.2025 18:21
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СБУ та Нацполіція викрили у Харкові цех виробництва наркотиків

СБУ та Нацполіція викрили у Харкові цех виробництва наркотиків

У Харкові викрито ще один підпільний цех з виробництва мефедрону.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Під час розслідування затримано трьох фігурантів, які продавали готову «продукцію» на території регіону.

При обшуку у них вилучено майже пів тонни прекурсорів, 7 кг психотропів та лабораторне обладнання для виготовлення заборонених речовин.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости

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