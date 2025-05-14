Жінка зазнала поранень внаслідок авіаудару по по Куп’янську-Вузловому
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
Про це повідомляє прокуратура Харківської області.
Слідством встановлено, що 14 травня орієнтовно о 15:20 російська армія завдала авіаційного удару по селищу Купʼянськ-Вузловий.
Отримала поранення 58-річна жінка. Постраждалу доставили до лікарні.
Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки.
За попередніми даними, ворог використав ФАБ-250.
Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції проводять комплексні процесуальні дії з метою належної фіксації та розслідування воєнних злочинів, вчинених військовослужбовцями збройних сил рф.