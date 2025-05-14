Атака дронів на Козачу Лопань на Харківщині: є поранені, пошкоджена автівка «швидкої»

14 травня вдень окупанти тричі били по селищу Козача Лопань Харківського району. Поранено місцевих жителів, пошкоджено транспорт медиків.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Близько 16:00 ворожий БпЛА влучив у приватний житловий будинок у Козачій Лопані. Обійшлося без постраждалих.

О 17:40 російський БпЛА знову атакував приватний сектор населеного пункту. У результаті удару поранено 87-річного чоловіка, який перебував на території свого домоволодіння. Також дістав поранення 75-річний місцевий мешканець, який перебував у нього в гостях.

Під час виїзду бригади екстреної медичної допомоги на місце події ворог завдав повторний удар безпілотником. Працівники «екстренки» не зазнали поранень, проте було пошкоджено службовий автомобіль.

Тип безпілотників, яким сьогодні ворог бив по Козачій Лопані, встановлюється. Вживаються всі можливі та необхідні заходи для належного документування воєнних злочинів, скоєних військовослужбовцями держави-агресора.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости