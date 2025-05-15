Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:52
Просмотров: 31

На Харківщині підрядник привласнив 600 тис. гривень на ремонті дороги

На Харківщині підрядник привласнив 600 тис. гривень на ремонті дороги

У Валках на Харківщині директор підрядної фірми підозрюється у привласненні майже 600 тисяч гривень бюджетних коштів під час ремонту дороги. За даними слідства, він завищив обсяги робіт та витрати на техніку і пальне.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у травні 2023 року між комунальною установою та ТОВ-підрядником укладено договір щодо поточного ремонту дорожнього покриття в м. Валки Богодухівського району.

Очільник ТОВ, знаючи, що роботи виконані не в повному обсязі, склав і підписав відповідний документ, на підставі якого надалі на рахунок підрядника було перераховано бюджетні кошти.

Зокрема встановлено, що фігурант завищив витрати на техніку та використані паливно-мастильні матеріали.

Сума завданих збитків складає майже 600 тис. гривень, що підтверджено висновком будівельно-технічної експертизи.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру директору ТОВ за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).

Наразі встановлюється повне коло причетних до заволодіння бюджетними коштами.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 