Росіяни «Градами» обстріляли Козачу Лопань

Сьогодні, 15 травня, між 3:40 та 4:00 ранку, російські війська завдали масованого удару по селищу Козача Лопань на Харківщині. Окупанти застосували реактивну систему залпового вогню «Град».

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Інформація про постраждалих не надходила.

Пошкоджено щонайменше один приватний будинок.

«Отримання повноцінної інформації про ступінь руйнувань житлового сектору ускладнене через значні проблеми зі зв’язком та інтернетом у прикордонній зоні, а також у зв’язку з постійною загрозою обстрілів», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости