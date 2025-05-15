Зеленський назвав російську делегацію для переговорів «бутафорською»
Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до столиці Туреччини Анкари.
Про це повідомляє Кореспондент.
У короткому коментарі для ЗМІ президент повідомив, що найближчим часом проведе переговори з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердганом і подякував йому за організацію прямих переговорів делегацій України та росії в Стамбулі.
«Рівень делегації руських більше схожий на бутафорський», – сказав Зеленський і пообіцяв озвучити подільші кроки після розмови з Ердоганом.
«Треба зрозуміти, чи спроможні вони хоч щось самі вирішувати. Нам всім відомо, хто в росії приймає рішення», — підкреслив Зеленський.
Подальші кроки у перемовинах будуть визначені після зустрічі з Ердоганом. Президент наголосив, що важливо оцінити мандат і повноваження російської делегації, оскільки від цього залежатиме ефективність переговорів.