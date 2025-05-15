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Зеленський назвав російську делегацію для переговорів «бутафорською»

Зеленський назвав російську делегацію для переговорів «бутафорською»

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до столиці Туреччини Анкари.

Про це повідомляє Кореспондент.

У короткому коментарі для ЗМІ президент повідомив, що найближчим часом проведе переговори з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердганом і подякував йому за організацію прямих переговорів делегацій України та росії в Стамбулі.

«Рівень делегації руських більше схожий на бутафорський», – сказав Зеленський і пообіцяв озвучити подільші кроки після розмови з Ердоганом.

«Треба зрозуміти, чи спроможні вони хоч щось самі вирішувати. Нам всім відомо, хто в росії приймає рішення», — підкреслив Зеленський.

Подальші кроки у перемовинах будуть визначені після зустрічі з Ердоганом. Президент наголосив, що важливо оцінити мандат і повноваження російської делегації, оскільки від цього залежатиме ефективність переговорів.

Агентство Телевидения Новости

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