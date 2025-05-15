На Харківщині поховали загиблого солдата 56-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ

Сьогодні Дергачівщина попрощалася із Сергієм Тріфоновим, старшим солдатом 56-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ, який загинув 3 березня у боях поблизу села Калинівка на Бахмутському напрямку.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Сергій народився у Безруках, де проживав та закінчив місцевий ліцей. Пройшов військову строкову службу, після якої працював інкасатором. Під час повномасштабного вторгнення чоловік працював в одному з підприємств оборонно-промислового комплексу, де займався ремонтом військової техніки.

«У січні 2025 року Сергій вступив до лав Збройних сил України, боронив нашу державу на важких ділянках фронту на сході. На жаль, під час виконання бойового завдання чоловік отримав поранення, несумісні з життям», зазначив Задоренко.

На момент гибелі чоловікові було 39 років. Мешканці громади провели героя в останню путь на кладовищі по вулиці Шевченка у Безруках.

У Сергія залишились дружина Ксенія, син Єгор, мати Тетяна та брат Вадим.

Агентство Телевидения Новости