Коригував удари по Харківщині: перед судом постане інформатор рф

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 42-річного чоловіка за фактами поширення інформації про розташування Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненого в умовах воєнного стану, публічних закликів до захоплення державної влади, поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 114-2, ч. ч. 2, 3 ст. 109, ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, ексвикладач вищого навчального закладу, маючи проросійські погляди, допомагав ворогу планувати нові удари по території нашого регіону. Обвинувачений об’їжджав на своїй автівці прилеглі до Харкова населені пункти та фіксував місця розташування особового складу українських військових. Зібрані дані про укріпрайони та командні пункти чоловік відправляв у вигляді скріншотів з ґуґл-мап куратору з рф — адміністратору одного з Телеграм-каналів антиукраїнської спрямованості.

Також обвинувачений публікував коментарі, у яких зневажливо висловлювався про патріотів нашої держави, звинувачував Сили оборони в обстрілах мирного населення та закликав «зносити владу».

На суд чоловік очікує, перебуваючи під вартою.

Його судитимуть у Дергачівському районному суді Харківської області. Обвинуваченому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости