Через інтенсивні обстріли у Куп’янську закрилась лікарня

Тільки за середу ворог скинув 18 керованих авіаційних бомб, з них одна вагою 1,5 тонни.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.

Через загрозу авіаудару в місті тимчасово довелося припинити роботу лікарні.

За словами Беседіна, від початку травня російські війська завдали по Куп’янську 1900 ударів із різних видів озброєння — від артилерії до авіабомб.

За словами Беседіна, «нещодавно ворог завдав удар по будівлі ДСНС, знищив об’єкт водоканалізаційної інфраструктури, де загинули двоє комунальних співробітників».

«Понад 2700 мешканців залишаються перебувати на території громади. З них 1750 – місто Куп’янськ, решта – лівобережжя (с.Ківшарівка, с.Куп’янськ – Вузловий, р-н Заоскілля), – зазначив Беседін.

Агентство Телевидения Новости