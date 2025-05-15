У США попередили про підготовку росії до нового наступу

Окупанти зосереджують сили на лінії фронту для можливого нового наступу з метою захоплення додаткових територій України.

Як пише «Європейська правда», про це повідомили CNN два американські посадовці, обізнані з останніми оцінками США.

У рф «прагнуть сформувати великі сили», заявив перший американський посадовець. Він додав, що ймовірний наступ буде спрямований на захоплення подальших територій на сході України.

«путін спробує захопити всі території, які зможе, аж до околиць Києва. Армія рф докладе усіх зусиль, щоб отримати все, що зможуть», – заявив другий американський посадовець.

За оцінками США, значною мірою саме українські безпілотні літальні апарати та ефективність мінних полів стримують Росію, незважаючи на її значну перевагу в людських ресурсах як на сході України, так і в російській Курській області, де українські війська все ще утримують свої позиції.

Водночас Україна страждає від значної нестачі людських ресурсів на полі бою, і росія також має свої власні проблеми з накопиченням бажаних сил.

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