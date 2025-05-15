Валківська громада готується до початку змішаного навчання у школах

Валківську територіальну громаду виключили з переліку територій, де можливі бойові дії.

Про це повідомляє Валківська міськрада.

«Наказом Мінрегіону №779 від 30.04.2025 Валківську МТГ виключено з переліку територій можливих бойових дій. Це відкриває шлях до змішаного навчання в наших школах, де є укриття», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як раніше повідомляли в Харківській ОВА, у Харківській області триває будівництво захисних споруд у навчальних закладах.

У селищі Близнюки триває будівництво захисної споруди для місцевого ліцею. Укриття розраховане на 400 людей.

Коштом дотації з держбюджету триває будівництво захисної споруди на 300 осіб для Самійлівського ліцею. Вартість робіт – понад 102 млн грн. Завершення заплановано на грудень 2025 року.

Ще три нові захисні споруди, які будуються на Харківщині, розраховані на 200 людей кожна.

Агентство Телевидения Новости