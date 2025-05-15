Сім штурмів окупантів з початку доби на Харківщині відбила українська армія

Оперативна інформація станом на 16:00 15.05.2025 щодо російського вторгнення.

На цей час відбулося 73 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

П’ять атак ворога відбили українські підрозділи на Харківському напрямку, в районах Вовчанська, Глибокого та в бік Високої Яруги та Кудіївки.

На Куп’янському напрямку українці відбивають два штурми в бік Піщаного та в районі Кругляківки.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила вісім атак на позиції ЗСУ поблизу Рідкодуба, Колодязів та в напрямках Новоплатонівки, Нового Миру, Зеленої Долини. Два з них ще продовжуються.

Війська окупантів шукають слабкі місця в українській обороні поблизу Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського на Сіверському напрямку. Наші підрозділи успішно відбили дві з трьох ворожих атак, один бій триває

На Краматорському напрямку окупанти чотири рази намагалися просунутися вперед на позиції українців в районах Часового Яру та Курдюмівки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Торецькому напрямку ЗСУ відбили один штурм агресора. Противник намагався просуватися вперед в районі Торецька.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 27 спроб потіснити ЗСУ із займаних позицій у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка та в напрямках Зорі, Старої Миколаївки.Сили оборони стримують натиск та відбили 19 атак противника, ще вісім боєзіткнень тривають дотепер.

Агентство Телевидения Новости