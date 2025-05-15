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В Ліпці на Харківщині поліція доставила гуманітарну допомогу

В Ліпці на Харківщині поліція доставила гуманітарну допомогу

Працівники поліції доставили гуманітарну допомогу мешканцям прифронтового села Липці.

Про це повідомляє пресслужба поліція Харківської області. Поліцейські відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області привезли необхідні продукти та засоби гігієни мешканцям села, яке перебуває під постійними ворожими обстрілами з боку рф.

«Шлях до Липецької громади сьогодні вкрай складний і небезпечний. Через постійні атаки безпілотників, FPV-дронів і артилерійських обстрілів дістатися до села надзвичайно важко. Проте правоохоронці не залишають місцевих жителів та регулярно доставляють найнеобхідніше — продукти, воду, медикаменти та засоби гігієни», – зазначають у поліції.

Правоохоронці вкотре звертаються до мешканців прифронтових населених пунктів із проханням не наражати себе на небезпеку та евакуюватися до більш безпечних районів.

З питань евакуації телефонуйте на «гарячу лінію» або звертайтеся за номером «102».

Агентство Телевидения Новости

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