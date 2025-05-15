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Україна направляє у Стамбул делегацію для переговорів з рф

Україна направляє у Стамбул делегацію для переговорів з рф

Україна відправить делегацію на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим до Стамбула для переговорів із росіянами 15 травня.

Про це на пресконференції в Анкарі оголосив президент Володимир Зеленський, повідомляє Європейська правда.

Зеленський наголосив, що склад російської делегації у Стамбулі свідчить про «несерйозне ставлення» Москви до переговорів, оскільки там немає нікого, хто насправді ухвалює рішення у рф.

«Однак, незважаючи на достатньо низький рівень російської делегації, але з поваги до президента Трампа, високого рівня делегації Туреччини й президента Ердогана – і все ж таки бажаючи спробувати досягти хоча б перших кроків щодо деескалації, щодо припинення вогню – я вирішив відправити у Стамбул нашу делегацію», – наголосив глава держави.

Він уточнив, що на переговори з представниками росії вирушить частина українських посадовців на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим; не буде, серед іншого, голови Служби безпеки та начальника Генштабу.

«Щодо адженди, мандат номер один у них буде – припинення вогню. Вони полетять»”, – додав Зеленський.

Президент заявив, що сумнівається в результатах переговорів, але висловив сподівання, що росіяни «продемонструють хоч щось».

Агентство Телевидения Новости

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