Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:00
Просмотров: 46

Сім місяців вважався зниклим безвісти: стало відомо про смерть бійця з Харківщини

Сім місяців вважався зниклим безвісти: стало відомо про смерть бійця з Харківщини

Військовий Олексій Скорік із Печенізької громади загинув 28 вересня 2024 року в бою на Донеччині. Його смерть підтвердили лише нещодавно після експертизи ДНК.

Про це повідомив Печенізький селищний голова Олександр Гусаров.

Олексій Скорік, житель села Борщова Печенізької громади 1988 року народження, у квітні 2024 року став до лав Збройних сил України. Він проходив службу стрільцем у військовій частині А7288.

28 вересня 2024 року військовий загинув у бою в Донецькій області. Після втрати зв’язку з ним його тривалий час вважали зниклим безвісти. Лише нещодавно, за результатами експертизи ДНК, вдалося остаточно підтвердити його загибель.

Захисникові було 36 років, в нього залишилися четверо братів і три сестри.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 