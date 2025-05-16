Сім місяців вважався зниклим безвісти: стало відомо про смерть бійця з Харківщини

Військовий Олексій Скорік із Печенізької громади загинув 28 вересня 2024 року в бою на Донеччині. Його смерть підтвердили лише нещодавно після експертизи ДНК.

Про це повідомив Печенізький селищний голова Олександр Гусаров.

Олексій Скорік, житель села Борщова Печенізької громади 1988 року народження, у квітні 2024 року став до лав Збройних сил України. Він проходив службу стрільцем у військовій частині А7288.

28 вересня 2024 року військовий загинув у бою в Донецькій області. Після втрати зв’язку з ним його тривалий час вважали зниклим безвісти. Лише нещодавно, за результатами експертизи ДНК, вдалося остаточно підтвердити його загибель.

Захисникові було 36 років, в нього залишилися четверо братів і три сестри.

Агентство Телевидения Новости