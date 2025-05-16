На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили чотири штурми, на Харківському росіяни атакували шість разів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 16 травня. Розпочалася 1178 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби відбулося 165 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 60 авіаційних ударів, скинувши 97 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад 5400 обстрілів, з них 106 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2900 дронів-камікадзе.

На Харківському напрямку противник шість разів проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ, Глибоке та в бік Високої Яруги, Довгенького і Кудіївки.

На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в бік Піщаного та в районах Загризового і Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись просунутися в районах Рідкодуба, Колодязів та в напрямках Новоплатонівки, Новосергіївки, Ольгівки, Греківки, Нового Миру, Зеленої Долини.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости