Окупанти завдали авіаударів по чотирьох районах Харківщини, постраждала жінка

Протягом минулої доби обстрілів зазнали чотири населені пункти Харківської області. Окупанти застосували три некеровані авіаційні ракети та чотири КАБи.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У результаті обстрілів у селі Малий Бурлук Великобурлуцької громади постраждала 88-річна жінка.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, приміщення бібліотеки, електромережі;в Ізюмському районі пошкоджено п’ять приватних будинків, базу відпочинку;у Харківському районі пошкоджено приватний будинок.

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