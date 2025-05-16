Правоохоронці показали наслідки бомбардування Куп’янського району

15 травня близько 21:30 збройні сили рф завдали авіаудару по селу Малий Бурлук Купʼянського району. Вибухове поранення дістала 88-річна жінка. У населеному пункту пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі приміщення.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Близько 22:00 російська армія з авіації вдарила по Купʼянську: пошкоджено щонайменше 15 приватних будинків та три багатоповерхівки. Без постраждалих. Попередньо встановлено, що ворог застосував для удару ФАБ-1500 з УМПК.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

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