У Борівській громаді на Харківщині внаслідок ударів КАБами горіли будинки

Напередодні, 15 травня, російська армія завдала ударів керованими авіабомбами по території Борівської громади.

Про це повідомляє Борівська селищна рада.

У Боровій було добре чутно 11 потужних вибухів. Частина з авіабомб близько пʼяти – влучила по селу Підлиман та його околицях. Решта – в різні локації поблизу центральної частини громади.

Внаслідок бомбардування в Підлимані пошкоджено понад 15 житлових будинків та господарські споруди. Обійшлося без жертв.

Як уточнили в ДСНС Харківщини, в селі Підлиман внаслідок авіаударів спалахнули три приватні дерев’яні будинки на загальній площі 250 кв. м.

Агентство Телевидения Новости