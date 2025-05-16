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У Борівській громаді на Харківщині внаслідок ударів КАБами горіли будинки

У Борівській громаді на Харківщині внаслідок ударів КАБами горіли будинки

Напередодні, 15 травня, російська армія завдала ударів керованими авіабомбами по території Борівської громади.

Про це повідомляє Борівська селищна рада.

У Боровій було добре чутно 11 потужних вибухів. Частина з авіабомб  близько пʼяти – влучила по селу Підлиман та його околицях. Решта – в різні локації поблизу центральної частини громади.

Внаслідок бомбардування в Підлимані пошкоджено понад 15 житлових будинків та господарські споруди. Обійшлося без жертв.

Як уточнили в ДСНС Харківщини, в селі Підлиман внаслідок авіаударів спалахнули три приватні дерев’яні будинки на загальній площі 250 кв. м.

Агентство Телевидения Новости

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