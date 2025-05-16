92 ОШБр відбила масований штурм окупантів на Харківщині

15 травня російські війська намагалися прорвати оборону підрозділів 92-ї окремої штурмової бригади на Харківщині. За даними військових, ворог зазнав значних втрат внаслідок ударів артилерії, дронів та підривів на мінах.

Про це повідомили в 92-й ОШБр ім. Івана Сірка.

У четвер вранці російські війська здійснили спробу прориву позицій підрозділів 92-ї окремої штурмової бригади на Харківщині. Окупанти пішли в атаку з використанням бронетехніки, великої кількості особового складу, мотоциклів і квадроциклів.

«Акція «назустріч смерті» для ворога пройшла вдало: техніка та особовий склад підривалися на мінах, були уражені артилерією та гаряче спалені дронами різного типу», – зазначають у 92-й ОШБр.

Також українські військові повідомляють про успішне збиття кількох ворожих БпЛА.

Агентство Телевидения Новости