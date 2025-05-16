Одна людина загинула та четверо постраждали внаслідок атаки на комунальне підприємство у Купʼянську

16 травня близько 8:10 ворожий FPV-дрон поцілив по території комунального підприємства у Купʼянську. Загинула 55-річна жінка.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Троє чоловіків дістали поранення, їх госпіталізували. Ще в одного чоловіка – гостра реакція на стрес. Всі постраждалі – працівники КП.

Також внаслідок удару пошкоджено приміщення та авто.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости