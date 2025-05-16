У Харкові відновлюють роботу сухого фонтана: коли планують запуск

Харківські комунальники працюють над відновленням роботи сухого фонтана перед Держпромом. Запуск заплановано найближчими днями.

Про це повідомляє «Харківзеленбуд».

Напередодні відбувся технічний запуск – вперше з початку повномасштабного вторгнення. Нині спеціалісти прочищають форсунки, регулюють тиск води та налаштовують шаблони роботи водограю.

«Якщо не станеться форс-мажорів, то найближчими днями сухий фонтан відновить свою роботу», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости