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У Харкові відновлюють роботу сухого фонтана: коли планують запуск

У Харкові відновлюють роботу сухого фонтана: коли планують запуск

Харківські комунальники працюють над відновленням роботи сухого фонтана перед Держпромом. Запуск заплановано найближчими днями.

Про це повідомляє «Харківзеленбуд».

Напередодні відбувся технічний запуск – вперше з початку повномасштабного вторгнення. Нині спеціалісти прочищають форсунки, регулюють тиск води та налаштовують шаблони роботи водограю.

«Якщо не станеться форс-мажорів, то найближчими днями сухий фонтан відновить свою роботу», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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