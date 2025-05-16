Харківські патрульні піймали 10 громадян із наркотиками за добу

З 15 по 16 травня у Харкові патрульні виявили 10 громадян, які мали з собою, ймовірно, наркотичні речовини. Мету походження речовин встановлюватимуть слідчі.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Під час поверхневих перевірок поліцейські виявили речовини синтетичного та рослинного походження.

Надалі цими випадками займатимуться слідчі.

«За незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів передбачена кримінальна відповідальність», – нагадують патрульні.

Агентство Телевидения Новости