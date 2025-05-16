До 5 років позбавлення волі засудили чоловіка у Харкові за побиття брата

За публічного обвинувачення прокурорів Київської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав 40-річного чоловіка винним у нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК України).

Йому призначено покарання у виді п’яти років позбавлення волі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що у лютому 2021 року обвинувачений, який раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, разом із братом розпивав алкоголь у вантажівці на території автостоянки ТЦ «Барабашово». Обидва тимчасово підпрацьовували вантажниками.

Під час застілля між родичами виник конфлікт. У ході сварки фігурант почав бити брата колінами в ділянку ребер. Від отриманих ударів потерпілий став задихатися. Внаслідок побиття чоловік зазнав тяжких тілесних ушкоджень.

Під час судового розгляду обвинувачений частково визнав провину, зазначивши, що брат нібито спровокував його на бійку.

Вирок винесено Київським районним судом Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости