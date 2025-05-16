У Харкові затримали «крота» ФСБ, який служив у підрозділі ЗСУ на Курщині

Служба безпеки затримала ще одного агента фсб у бойовому підрозділі армії. За матеріалами справи, фігурант наводив російські удари по позиціях підрозділу, в якому проходив службу.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Як встановило розслідування, ворожим поплічником виявився 31-річний водій штурмового полку ЗСУ, що виконував бойові завдання на Курському напрямку.

За завданням російського куратора, «кріт» зробив для фсб віддалений доступ до свого телефона, щоб окупанти могли відстежувати його геолокацію у режимі онлайн.

У такий спосіб агресор намагався використати зрадника як «живий маяк» для наведення ударів по Силах оборони.

Перед обстрілом окупанти надсилали йому повідомлення, щоб він терміново вийшов із зони вогневого ураження.

Згодом фігурант самовільно залишив військову частину та виїхав до Харкова, де «заліг на дно» та очікував на подальші інструкції куратора з фсб. Від нього агент сподівався отримати план «евакуації» до рф, який йому обіцяв російський спецслужбіст.

Втім, співробітники СБУ запобігли цьому і затримали фігуранта в його помешканні у Харкові. У «крота» вилучили мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Синхронно із затриманням СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ на передовій.

На підставі отриманих доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Агентство Телевидения Новости