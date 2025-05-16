На вулиці Клочківській у Харкові відновлюють водогін

Ремонтні бригади служби зовнішніх водопровідних мереж Шевченківського району відновлюють 360-метрову ділянку водопроводу на вулиці Клочківській.

Про це повідомляє Харківводоканал.

«Разом зі спеціалістами лабораторії діагностики обстежили магістраль, запаслися необхідною спецтехнікою, обладнанням та сучасними матеріалами. На цей час відкритим способом оновили 110 метрів трубопроводу із запланованих 250 метрів. Ще 110 метрів замінимо методом горизонтально-спрямованого буріння», – повідомив начальник районної служби Андрій Целогородцев.

За його словами, будуть капітально відремонтовані два оглядові колодязі, буде змонтований новий колодязь і замінено пожежний гідрант.

Агентство Телевидения Новости