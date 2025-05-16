Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:17
Просмотров: 86

Тіла 909 полеглих Захисників повернули в Україну

Тіла 909 полеглих Захисників повернули в Україну

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих Захисників.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

З-поміж повернених Оборонців полеглі з:

Курахівського напрямку;Покровського напрямку;⁠Бахмутського напрямку;⁠Вугледарського напрямку;Луганського напрямку;Запорізького напрямку;Сумського напрямку;Харківського напрямку;з моргів на території рф.

Як розказали у Координаційному штабі, слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.

«Полеглих Оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України», – йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 