«Соромно було сидіти»: артилерист із шістьма дітьми боронить Харків і полює на «шахеди»

Для гвардійців-артилеристів збиття ворожого «шахеда» – не тільки ураження повітряної цілі. Це – врятовані життя та вцілілі будинки. Ворог постійно змінює тактику повітряних атак на Харківщині. Тому за кожною позначкою збитого російського безпілотника, що намальовані на зенітці, важка праця та години аналізу дій вже після бойових чергувань.

Євген «Туман», військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф»

Коли стріляєш, стріляєш, стріляєш – тут влучання та різке падіння починається… І це ура зразу. Потому що недопущення ворожого БпЛА – це вже чиїсь життя врятували.

Роман «Кок», військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф»

Наша зброя бере на таку висоту, як вони зараз літають. Я ж кажу, що зараз вони посилили його. Зараз велику кількість треба боєприпасів туди.

Гвардієць Роман з позивним «Кок» – із Харківщини. Артилерійську справу вивчав з нуля, коли у вересні двадцять другого року опинився на фронті. У чоловіка шестеро дітей. Щоб дружина не відмовляла йти добровольцем, вдався до хитрощів – почав їздити в метро, де роздавали повістки.

Роман «Кок», військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф»

Якби я побоювався йти у військо. А потом з часом почав дивитися новини, дивлюсь, там молоді дівчата гинуть. Там хлопці молоді. Ну, як-то стало соромно, що я сидів. Почав їздити на метро. Ну і отримав повістку 1 вересня. Батьківщині захищаю, Харків захищаю. Я люблю Харків.

До великої війни Роман займався ландшафтним дизайном – озеленював знані харків’янами місця – Саржин Яр, зоопарк, сад Шевченка. Землю, за яку зараз воює, відчував руками.

Роман «Кок», військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф»

Коли ти приходиш робити газон, квіти садити… Це ґрунт, земля. За яку ми зараз воюємо. Я отримую від цієї роботи задоволення.

Побратими Романа ще пам’ятають як через труднощі з підвезенням їжі він погодився готувати для всіх.

Олег «Кльопа», військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф»

Ну борщ, мабуть, найбільш українська страва – український борщ.

Нині у підрозділі «Кока» шестеро бійців. Надійний та зосереджений, говорять артилеристи про командира.

Михайло «Мішаня», військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф»

Ми постійно переглядаємо відео, аналізуємо, намагаємося побачити та виправити помилки.





Агентство Телевидения Новости