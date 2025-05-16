Вдарив по голові біля під’їзду та забрав велику суму грошей: у Харкові затримали злодія

До поліції надійшов виклик про те, що у Салтівському районі Харкова невідомий напав на чоловіка та заволодів великою сумою грошей та речами потерпілого.

З місця подій порушник зник, повідомляє поліція Харківської області.

Правоохоронці встановили, що 55-річний місцевий мешканець повертався на таксі додому. Нападник чекав його біля під’їзду. Після отримання сильного удару по голові, потерпілий впав на землю та втратив свідомість. Чоловік заволодів грошима у сумі 20400 доларів США та 500 євро, а також забрав мобільний телефон та документи.

Працівники Харківського РУП № 2 спільно з оперативниками Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області провели комплекс оперативно-розшукових заходів та затримали зловмисника.

Ним виявився 30-річний чоловік, який неодноразово був засуджений за грабежі та розбійні напади.Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій)ККУ.

Порушника затримано у порядку статті 208 КПК України.

Агентство Телевидения Новости