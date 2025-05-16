Засуджено експоліціянта: працював на окупантів на Харківщині

Екскерівника сектора поліції на Харківщині засуджено за колабораціонізм.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним вже колишнього поліцейського у колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Йому призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки 6 місяців з позбавленням права обіймати будь-які посади в правоохоронних органах, органах влади та місцевого самоврядування, а також на підприємствах, в установах і організаціях, створених цими органами, строком на 10 років.

Також ухвалено рішення про конфіскацію всього належного йому майна.

Прокурори довели, що під час захоплення російською армією селища Великий Бурлук Купʼянського району фігурант висловив схвальне ставлення до дій держави-агресора. На той період він обіймав керівну посаду, а саме був начальником сектора реагування патрульної поліції відділення поліції №1 Купʼянського РВП ГУНП в області.

З метою сприяння діяльності окупаційних військ він передав російським військовим службовий автомобіль поліції.

Після деокупації Збройними Силами України території Харківської області чоловік намагався втекти до рф, однак був затриманий на кордоні в порядку ст.ст. 208, 615 КПК України. До винесення вироку він перебував під вартою.

Вину колаборант не визнав. З досліджених судом доказів встановлено, що фігурант діяв добровільно. Збігу тяжких особистих, сімейних чи інших обставин, а також вчинення кримінального правопорушення під впливом погрози, тиску чи примусу, враховуючи, що злочин був під час окупації населеного пункту, у якому проживав обвинувачений, та на які посилається сторона захисту, належними та допустимими доказами не підтверджено.

Обвинувальний вирок ухвалено Холодногірським районним судом Харкова 16 травня 2025 року. Триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости