Харківські рятувальники отримали новий квадрокоптер для розв’язання оперативних задач

Харківські рятувальники отримали цінну допомогу — новий сучасний квадрокоптер, який стане важливим інструментом у виконанні оперативних завдань.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Це стало можливим завдяки міжнародній некомерційній агенції smartAID, яка активно підтримує Харківський гарнізон ДСНС, розуміючи важливість технологічного оснащення для ефективного реагування на надзвичайні ситуації.

За словами рятувальників, квадрокоптер буде використовуватись для моніторингу пожеж, пошуково-рятувальних операцій, оцінки масштабів руйнувань, виявлення осередків загоряння в важкодоступних місцях, а також для координації дій під час ліквідації наслідків обстрілів та інших надзвичайних подій.

«Він значно підвищить ефективність та швидкість реагування підрозділів, а також зменшить ризики для життя рятувальників», – зазначили в ДСНС.

Агентство Телевидения Новости