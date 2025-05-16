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В Холодногірському районі Харкова відновили енергетичний об’єкт після нещодавнього обстрілу

В Холодногірському районі Харкова відновили енергетичний об’єкт після нещодавнього обстрілу

Профільні служби міста Харкова завершили відновлювальні роботи в Холодногірському районі, де у вівторок були зафіксовані вибухи ворожих безпілотників.

Про це сьогодні, 16 травня, в ефірі національного телемарафону розказав міський голова Ігор Терехов, повідомляє міськрада.

За його словами, по енергетичному об’єкту двічі вдарили «Молнією».

«Сьогодні фахівці завершили всі відновлювальні роботи на місці «прильоту». Я вдячний нашим енергетикам, які одразу почали усувати наслідки атаки. Вони зробили миттєве перемикання систем, тому вдалося уникнути відключень енергопостачання в місті», – зазначив мер.

Агентство Телевидения Новости

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