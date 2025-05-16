На Харківщині викрили жінку, яка поцупила мобільний у свого гостя

Поліцейські Чугуївщини викрили жінку, яка обікрала свого знайомого.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

До поліції із заявою про крадіжку звернувся місцевий житель, коли виявив, що зник його мобільний телефон.Поспілкувавшись із чоловіком, працівники поліції встановили, що до злочину може бути причетна його знайома. Жінка запросила потерпілого до себе додому. Під час розпиття алкогольних напоїв вона викрала телефон у гостя, який потім продала.

Поліцейські встановили особу покупця, вилучили викрадене і повернули власнику.

Слідчі Чугуївського районного управління поліції повідомили жінці про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости