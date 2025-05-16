На Харківщині ЗСУ продовжують відбивати атаки окупантів: де точилися бої

Оперативна інформація станом на 16:00 16.05.2025 щодо російського вторгнення.

З початку цієї доби відбулося 61 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Тимофіївка Харківської області.

На Харківському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника поблизу населеного пункту Вовчанськ, наразі триває ще одна атака ворога.

На Куп’янському напрямку російські окупанти двічі намагалися прорвати оборону ЗСУ в бік Колісниківки та Новоосинового.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила чотири атаки на позиції українських сил поблизу населеного пункту Колодязі та в бік Ольгівки, Рідкодуба й Зеленої Долини. Один бій триває досі.

Один ворожий штурм відбили українські захисники на Сіверському напрямку, в районі Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили одну атаку противника в районі Часового Яру, поблизу Курдюмівки досі триває одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 штурмових дій у районі Торецька та в бік Диліївки, Катеринівки й Новоспаського. Шість боїв тривають досі.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 21 спробу потіснити ЗСУ із займаних позицій у районах населених пунктів Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новоолександрівка, Запоріжжя, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в бік населених пунктів Стара Миколаївка, Нова Полтавка. Сили оборони стримують натиск та відбили 15 атак противника, шість боїв тривають досі. Авіаударів зазнали населені пункти Олександро-Калинове, Новоукраїнка та Шевченко Перше.

Агентство Телевидения Новости