Найближчим часом може відбутися обмін «1000 на 1000», – Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що під час переговорів у Стамбулі українська та російська делегації обговорили можливість масштабного обміну полоненими у форматі «тисяча на тисячу».

Про це повідомляє Українська правда.

«Метою наших перегорів було обговорення припинення вогню, обміну полоненими, і також ми потенційно готуємо зустріч на рівні лідерів країн. Ми говорили про обмін “тисяча на тисячу”, ми працюємо також над іншими модальностями цього обміну», зазначив Умєров.

Крім того, сторони порушили питання припинення вогню та підготовки потенційної зустрічі між Володимиром Зеленським і володимиром путіним.

Представник рф Мединський підтвердив обмін у форматі «1000 на 1000» найближчим часом.

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