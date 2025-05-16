На Харківщині в будинку викрили нарколабораторію: сусіди поскаржились на запах

На Харківщині, в Краснокутську, виявили нарколабораторію в будинку.

Про це повідомив нач. СУ поліції Харківщини Сергій Болвінов.

«Двоє чоловіків облаштували в будинку все для виготовлення небезпечних психотропів. Втім залишитися непоміченим їм не вдалося. На специфічний запах почали скаржитися мешканці приватного сектору, а оперативники вже вели спостереження за фігурантами», – розповів Болвінов.

За його словами, коли зайшли з обшуком, то побачили десятки таких каністр, спеціальне обладнання для виготовлення наркотиків і п’ятдесят кілограмів готового синтетичного психотропу альфа-пвп. Обох затримали, зі слідством вони поки не співпрацюють.

Ще одна лабораторія була виявлена в такому самому старому будинку в селі.

«Там наркобізнесом також займалися двоє чоловіків», – зазначив Болвінов, – «в орендованому будинку було все необхідне обладнання, бочки, каністри з рідиною. Експертиза показала, що всередині також зберігалося майже сім кілограмів особливо небезпечного психотропу. Ці двоє – під вартою без права внести заставу. Їм вже повідомили про підозру в незаконному виробництві психотропних речовин».

Обвинуваченим загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Болвінов наголошує, що жодне звернення від людей про те, що поруч з ними ймовірно працює нарколабораторія ніколи не залишається без реакції.

Агентство Телевидения Новости