Сьогодні три авіабомби окупанти скинули на село Підлиман на Харківщині

Сьогодні, 16 травня, близько 13:00 російські війська завдали ударів трьома авіаційними керованими бомбами (КАБами) по селу Підлиман Борівської громади.

Про це повідомляє Борівська селищна рада.

Унаслідок удару один приватний будинок було зруйновано й охоплено пожежею. Загоряння ліквідовано силами ДСНС.

«Ще три будинки зазнали пошкоджень, без жертв серед цивільного населення», зазначили в селищній раді.

Росіяни цілеспрямовано знищують мирні домівки й інфраструктуру, намагаючись перетворити життя людей на суцільну руїну.

Агентство Телевидения Новости