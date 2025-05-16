Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:46
Просмотров: 84

Сьогодні три авіабомби окупанти скинули на село Підлиман на Харківщині

Сьогодні три авіабомби окупанти скинули на село Підлиман на Харківщині

Сьогодні, 16 травня, близько 13:00 російські війська завдали ударів трьома авіаційними керованими бомбами (КАБами) по селу Підлиман Борівської громади.

Про це повідомляє Борівська селищна рада.

Унаслідок удару один приватний будинок було зруйновано й охоплено пожежею. Загоряння ліквідовано силами ДСНС.

«Ще три будинки зазнали пошкоджень, без жертв серед цивільного населення», зазначили в селищній раді.

Росіяни цілеспрямовано знищують мирні домівки й інфраструктуру, намагаючись перетворити життя людей на суцільну руїну.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 