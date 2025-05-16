На переговорах в Стамбулі росія ставила неприйнятні умови – Туск

Туск зазначив, що росіяни в Стамбулі де-факто перервали переговори й відмовилися припинити вогонь.

Прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що російська сторона ставила неприйнятні умови на переговорах у Стамбулі, повідомляє Кореспондент.

«Можна сказати, що послання було чітким: російська сторона не збиралася вести переговори в присутності американської сторони, російська сторона знову ставила умови, які були абсолютно неприйнятними не тільки для України, але й для всіх нас», – сказав Туск журналістам у Тирані, проходить саміт Європейської політичної спільноти.

За його словами, партнери України продовжать працювати разом.

Він додав, що росіяни в Стамбулі де-факто перервали переговори й відмовилися припинити вогонь.

Як повідомив у соцмережі Х кореспондент The Economist Олівер Керрол з посиланням на «добре обізнане джерело», росія під час переговорів з українською делегацією погрожувала захопити Харківщину і Сумщину.

За його інформацією, рф заявила, що погодиться на припинення вогню лише за умови, що Україна повністю виведе війська з чотирьох частково окупованих росіянами областей. Також навів слова Мединського з переговорів: «Ми не хочемо війни, але ми готові воювати – рік, два, три – скільки б не знадобилося. Ми воювали зі Швецією 21 рік. Як довго ви готові воювати?».

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