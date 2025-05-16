Заборонити купатися у водоймах на Харківщині рекомендують цього літа

У зв’язку зі складною безпековою ситуацією, спричиненою бойовими діями на території Харківської області, використання населенням для купання та масового відпочинку пляжів і зон рекреації на водних об’єктах наразі є вкрай небезпечним.

Про це повідомляє ГУ ДПСС в Харківській області.

15 травня 2025 року відбулось засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області.

Серед розглянутих питань особливу увагу було приділено підготовці місць масового відпочинку населення на водних об’єктах області до літнього сезону 2025 року.

На засіданні були прийняті такі пропозиції:

рекомендувати прийняти у встановленому порядку рішення щодо продовження дії заборони використання водних об’єктів Харківської області впродовж літнього періоду для купання, масового відпочинку населення на водних об’єктах;

організувати роз’яснювальну роботу через медіа, розповсюдження листівок, буклетів, брошур тощо щодо заборони відвідування пляжів, місць для купання та масового відпочинку на водних об’єктах Харківської області, запобігання виникненню нещасних випадків на водних об’єктах та мінної небезпеки на відповідних територіях.

Агентство Телевидения Новости