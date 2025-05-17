Весняне сходження: харків’янин увосьме підкорив Еверест й установив національний рекорд

Харків’янин Валентин Сипавін у травні 2025 року здійснив восьме сходження на найвищу вершину земної кулі, встановивши національний рекорд.

Про нове досягнення українського альпініста розповіли на Facebook-сторінці Харківського національного університету імені Каразіна, випускником якого є Сипавін.

«Випускник факультету геології, географії, рекреації та туризму університету, один із найсильніших альпіністів і льодолазів України Валентин Сипавін успішно піднявся на вершину гори Еверест», – зазначили в Університеті.

Раніше альпініст побував на Евересті у 2017, 2018, 2019, 2021, 2023 і двічі у 2024 роках.

Агентство Телевидения Новости