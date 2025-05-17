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62 БпЛА окупантів атакували Україну цієї ночі: ППО знищила 36

62 БпЛА окупантів атакували Україну цієї ночі: ППО знищила 36

У ніч на 17 травня (із 23.50 16 травня) противник атакував 62 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Шаталове – рф., Гвардійське — ТОТ Крим.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Станом на 12:00 підтверджено збиття 36 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

6 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Одещина, Харківщина, Дніпровщина та Донеччина.

Агентство Телевидения Новости

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