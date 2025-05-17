У п’ятницю в Харкові затримали розповсюджувача наркотиків

У Харкові патрульні затримали ймовірного збувача наркотиків.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Учора вдень, на вулиці Ньютона, увагу патрульних привернув чоловік, поведінка якого здалася інспекторам підозрілою. Громадянин, побачивши поліцейських, почав поводитися нервово і різко змінив напрямок руху.

Наші патрульні наздогнали та зупинили чоловіка для проведення поверхневої перевірки. Під час спілкування останній помітно нервував і, як виявилось, недарма.

Під час поверхневої перевірки у сумці чоловіка патрульні виявили два великих згортки з, імовірно, наркотичними речовинами. Зі слів громадянина, в одному з них містилось 10 згортків з речовиною рослинного походження, в іншому два згортки з речовиною синтетичного походження.

Згодом чоловік зізнався, що мав намір розповсюдити речовини через так звані закладки.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі обставини справи будуть встановлювати слідчі.

Агентство Телевидения Новости