На Харківщині поліція розшукувала двох малолітніх дітей, які вирішили погратися у хованки з батьками

Поліцейські спільно с працівниками селищної ради оперативно розшукали двох малолітніх хлопців.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

16 травня на спеціальну лінію «102» зателефонував схвильований мешканець одного із сіл Новопокровської громади та повідомив, що його 5-річний син та 4-річний сусідський хлопчик, які гралися на подвір’ї, зникли. Самостійні пошуки не дали результату.

Поліцейські прибули до села та розпочали пошуки у двох напрямах: перевіряли найближчі подвір’я місцевих мешканців та обстежували ліс, який знаходиться неподалік.

Також розпочали огляд з осель, де мешкають хлопці, хоч, за словами батьків, вони вже все перевірили. Однак в господарчій будівлі інспектор селищної ради спільно з поліцейським офіцером Новопокровської громади виявили хлопців. Виявилось, що весь час малеча ховалася від батьків в коробках в сараї. Хлопці розповіли, що вирішили погратися з батьками у хованки.

Поліцейські закликають батьків приділяти максимум уваги своїм нащадкам та забезпечити постійний контроль за місцем їх знаходження.

Агентство Телевидения Новости