На Харківщині попрощалися з полеглим захисником, який загинув на Покровському напрямку

Сьогодні Дергачівщина попрощалася з Дмитром Демченком, старшим сержантом окремого загону спеціального призначення «Омега» НГУ, який загинув 12 травня поблизу села Удачне на Покровському напрямку.

Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«Дмитро народився у селі Хрестище на Харківщині. Проживав у Прудянці, закінчив місцеву школу, після чого навчався у Харківському професійному ліцеї залізничного транспорту. З 2018 року проходив військову службу за контрактом у Збройних силах України, разом з побратимами 3 роки захищав Україну у зоні АТО/ООС. У вільний час любив грати у футбол та займатися збіркою технічних моделей конструкторів», – зазначив Задоренко.

За його словами, з початком повномасштабного вторгнення Дмитро повернувся до лав українських Сил оборони та захищав суверенітет нашої держави у складі 2-го окремого загону ЦСП «Омега» на складних ділянках фронту – Бахмутському, Липецькому, Вовчанському та Покровському напрямках. Мав спеціальність старшого навідника протитанкової групи.

Під час виконання чергового бойового завдання чоловік отримав поранення від ворожого FPV-дрона та загинув.

На момент гибелі чоловікові було всього 24 роки. Українського захисника поховали на Алеї Слави на Харківському кладовищі №18.

У Дмитра залишились мати Наталія, вітчим Геннадій, брат Євген та дівчина Ірина.

Агентство Телевидения Новости