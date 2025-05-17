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Де на Харківщині тривають бої: гарячі напрямки

Де на Харківщині тривають бої: гарячі напрямки

Оперативна інформація станом на 16:00 17.05.2025 щодо російського вторгнення.

На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 81, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Сьогодні ворог двічі атакував на Харківському напрямку, в районі Вовчанська та у бік Строївки.

На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили атаку поблизу Загризового.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила 12 атак на позиції українців у районах населених пунктів Новоєгорівка, Лозова, Рідкодуб, Греківка, Катеринівка, Ямполівка та Зелена Долина. Наразі тривають три боєзіткнення.

На Краматорському напрямку ворог намагається просуватися вперед у районах Часового Яру, Курдюмівки та в напрямку Предтечиного. Три з чотирьох атак підрозділи Сили оборони відбили, точиться бій.

На Торецькому напрямку ворог намагається вклинитися в українську оборону в районах Торецька, Озарянівки, Диліївки та Дружби. Дві атаки тривають, вісім штурмових дій загарбників наші захисники вже відбили.

Агентство Телевидения Новости

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