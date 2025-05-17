Трамп у понеділок збирається телефонувати путіну

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 19 травня, збирається зателефонувати російському диктатору володимиру путіну та президенту України Володимиру Зеленському.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє УНІАН.

«У понеділок о 10:00 ранку я буду розмовляти телефоном із президентом росії володимиром Путіним. Темами розмови будуть припинення кровопролиття, у якому гине в середньому понад 5000 російських і українських солдатів за тиждень, і торгівля», – зазначив очільник Білого дому.

Після того, каже Трамп, він розмовлятиме із Зеленським, «а потім разом із президентом Зеленським – з різними членами НАТО».

«Сподіваюсь, це буде продуктивний день, відбудеться припинення вогню, і ця дуже жорстока війна, яка ніколи не повинна була статися, закінчиться. Хай благословить нас усіх Бог!!!» – додав президент США.

Агентство Телевидения Новости